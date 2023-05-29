بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.