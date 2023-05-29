استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد. إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها دوام الصحة والعافية.