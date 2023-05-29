بداح العنزي



دعا وكيل وزارة الأشغال بالتكليف م.عيد الرشيدي الى تخصيص مواقع ضمن نطاق محافظات الفروانية، مبارك الكبير، الأحمدي، حولي، العاصمة، الجهراء، وذلك لتسهيل أعمال الصيانة بالمشاريع المذكورة لإقامة مكاتب وسكن عمال. وقال الرشيدي في كتاب الى رئيس المجلس البلدي: في إطار خطة وزارة الأشغال العامة في الارتقاء بمستوى العقود وسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد للبدء في تنفيذها من خلال القيام بتنفيذ أعمال الصيانة الجذرية للطرق في المحافظات، يرجى التفضل بالعلم بأنه تم الإعلان عن الممارسة المذكورة بجريدة «الكويت اليوم» على الشركات الأجنبية وجار استكمال إجراءات الطرح من قبل وزارة الأشغال العامة.



وحرصا على تأمين وجود أفراد جهاز المقاول الفني وتخزين الآلات والمعدات بمواقع محددة بما يؤمن عدم السماح لهم بالتجول خارج نطاق المشروع وإزعاج المواطنين بتلك المناطق، يرجى التفضل بالموافقة على تخصيص موقع بمنطقة متوسطة ضمن نطاق المحافظة لتسهيل تنفيذ أعمال الصيانة بالمشروع لإقامة التجهيزات الموقعية من مكاتب وسكن للعمالة وساحة تشوين للمواد والآلات والمعدات وورش العمل وذلك كالتالي:



1 - مساحة أرض بإجمالي 4000م2 لإنشاء المكاتب الموقعية لجهاز المقاول وجهاز الإشراف التابع للوزارة والمختبر المحايد (جهة تقويم المطابقة) بالمشروع.



2 - مساحة أرض بإجمالي 4000م2 لإنشاء سكن ومطبخ وصالح طعام لعمالة المقاول طبقا للقرارات والنظم المتبعة.



3 - مساحة أرض بإجمالي 8000م2 لإنشاء ساحة تشوين للمواد والآلات والمعدات وورش العمل.



آملين الموافقة على تحديد وتخصيص المواقع المطلوبة تمهيدا لاستكمال الإجراءات من قبل الممارس الفائز بعد توقيع عقد الممارسة طبقا للنظم المتبعة.