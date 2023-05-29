في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بالمحافظات، واصلت الفرق جولاتها التفتيشية بهدف التأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم تطبيقا لقانون البلدية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بحق المخالفين للحد من المخالفات.



في هذا السياق، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن تنفيذ فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير عدة جولات ميدانية بمختلف مناطق المحافظة، كانت حصيلتها إزالة 601 اعلان كبير وصغير ما بين خشبي ومعدني وغيره، كما تمت إزالة 19 صندوقا لجمع الملابس المستعملة، وتم إرسال الضبطيات الى موقع حجز البلدية الكائن بمنطقة ميناء عبدالله والقيام بتنفيذ كل قوانين ولوائح ونظم البلدية. وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري، أن الفرق الرقابية ستواصل تكثيف الجولات الميدانية للتصدي لأي من المظاهر السلبية وكذلك المخالفات المتعلقة بلوائح ونظم النظافة والإعلانات والسلامة والبناء وإشغالات الطرق والمحال التجارية، مؤكدا أن الفرق لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تفعيلا لقانون البلدية.