دمشق- هدى العبود

نعت نقابة الفنانين السورية اليوم عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي رحيل الفنان أسامة الروماني، عن عمر ناهز 81 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية فجراً (قرابة الساعة الثالثة والنصف)، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليتوفى بعدها إثر احتشاء بعضلة القلب.



وكان أسامة قد شارك في عدة أعمال درامية خلال الموسم الرمضاني الماضي، منها "الكرزون، صبايا، مربى العز"، والراحل من مواليد 3 يوليو 1942 في دمشق، بدأ حياته الفنية من خلال مسلسل «زقاق المايلة» سنة 1972، ثم شارك في مسرحيتي «ضيعة تشرين» عام 1974، و«غربة» في 1976، "حمام القيشاني" عام 1997، وسافر عام 1988 إلى دولة الكويت، ليشارك في إنتاج مسلسل «افتح يا سمسم» سنة 1979، وبقي 42 عاما لكنه لم ينقطع عن زيارة وطنه سورية.



‎وشارك في الماراثون الرمضاني المنصرم 2022.



يذكر ان "الأنباء " اجرت مع الفنان الراحل أسامة الروماني اكثر من حوار بعد عودته للوطن.



تتقدم أسرة «الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الراحل الفنان أسامة الروماني. (إنا لله وإنا إليه راجعون)