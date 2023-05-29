قال مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري اليوم الاثنين، إنه تم ترخيص 119 مقرا لانتخابات مجلس الأمة 2023 في المحافظات الست.

وأضاف المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلدية بدأت في 5 مايو الجاري استقبال طلبات ترخيص مقرات المرشحين بجميع الدوائر موضحا أن المقار الانتخابية المرخصة موزعة على المحافظات الست وبلغ عددها في محافظة العاصمة 42 ترخيصا و33 في حولي و24 في الأحمدي.

وأوضح أنه تم ترخيص تسعة مقرات انتخابية بمحافظة الفروانية فيما تم ترخيص ثمانية مقرات بالجهراء أما محافظة مبارك الكبير فتم ترخيص ثلاثة مقرات انتخابية.

وذكر أن البلدية وقبل الاقتراع بيوم واحد ستقوم بتنظيف وتوزيع حاويات وإشغالات طريق على مراكز الاقتراع فيما ستقوم بتنظيف جميع المراكز خلال يوم الاقتراع وبعد الانتهاء منه.

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح كان قد أصدر قرارا مؤخرا بتشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية والبلدية للإشراف على انتخابات مجلس الأمة تختص بالإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرر) و(31 مكرر أ) من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريرا أسبوعيا بأعمالها.