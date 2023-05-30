

يعقوب العوضي



تعاقدت إدارة النادي العربي مع المحترف التونسي أسامة حسني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد للبطولة العربية التي تنطلق في الدمام في 16 أغسطس المقبل والتي يشارك فيها الكويت إلى جانب «الأخضر»، كما يستعد الفريق الأول لإقامة معسكر تدريبي خارجي في صربيا في الأول من أغسطس المقبل ويخوض خلاله 3 مباريات ودية مع فرق من الدوري الممتاز، على أن تغادر بعثة الأخضر إلى مقر البطولة في الدمام بعد المعسكر مباشرة.



وكان رئيس الجهاز الإداري في «الأخضر» علي آتش قد اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق رسميا ويبحث مجلس إدارة النادي عن البديل المناسب لتولي المهمة في الوقت الحالي، كما أشارت مصادر مطلعة في القلعة الخضراء إلى وجود مفاوضات مع لاعبين محليين لتدعيم صفوف الفريق قبل المغادرة وأحد ابرز الأسماء هو عبدالله الغربللي إلى جانب محمد عامر.