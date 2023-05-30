افتتحت وزارة التعليم العالي بوث حملة وجهني الإرشادية الموجهة للطلبة الكويتيين من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق ببرامج البعثات الخارجية.



وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني في تصريح صحافي على هامش الافتتاح أن فرص التعليم العالي متوافرة لكل الطلاب والطالبات الكويتيين سواء البعثات الداخلية أو الخارجية وفي جامعتي الكويت وعبدالله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وقال العدواني إن برنامج الابتعاث الحكومي «برنامج كبير رصدت له ميزانية عالية»، مضيفا انه تم إطلاق حملة تليق بحجم البرنامج وهي حملة «وجهني» وقد فرنا خلالها التوجيه والإرشاد للطلبة خريجي الثانوية العامة والثانوية الأجنبية».



وأوضح أن تم عقد اجتماع تنسيقي اليوم لجميع مؤسسات التعليم العالي في البلاد لاستقبال خريجي الثانوية، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع الفرص التعليمية للطلبة.



وحث العدواني الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبعثات الخارجية على أن يكونوا خير سفراء للكويت إلى جانب الاطلاع على لوائح البعثات الخارجية، مبينا أن «الطالب الكويتي المقبل على البعثات الخارجية له أعلى مخصصات بين جميع طلبة دول العالم».



من جانبها، قالت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في تصريح مماثل إنه تم إطلاق الحملة التوعوية الإرشادية إلكترونيا في 25 الجاري عبر الحسابات الرسمية للوزارة، مضيفة انها تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية وإرشاد الطلبة وأولياء أمورهم لشروط ومتطلبات وآلية التقديم للبعثات الخارجية.



وأكدت أنه حرصا من «التعليم العالي» على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، لذا أقامت هذه الحملة المستمرة حتى الأول من يونيو المقبل تحقيقا للهدف المنشود.