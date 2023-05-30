علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا حدد من خلاله 54 نشاطا ذات طبيعة خاصة هي نواة القائمة الأولية للرخص التجارية التي قد لا تحتاج إلى مقر للشركة.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 86/2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 82/2023، فقد قضى في مادته الأولى أن تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 وفق عدة ضوابط منها أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة الشخص الواحد، وأن يكون صاحب الترخيص مديرا للشركة.



وأضاف العيبان في القرار الجديد نصا أن يضاف إلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 مادة ثالثة مكرر تنص على «تنطبق أحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 على الأنشطة حسب الجدول المرفق»، على أن تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية المشار إليها تحديث قائمة الأنشطة كلما دعت الحاجة.



وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:



وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة.



بيع البرمجيات غير المعدة بناء على طلب.



بطاقات التهنئة.



بحوث ودراسات حاسوبية.



أنشطة الشركات القابضة.



إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.



استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.



تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.



تمويل او إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20%.



تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية او النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها وغيرها.



تملك الأسهم لحساب الشركة.



مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة.



شراء وبيع الأراضي والعقارات.



أعمال السمسرة العقارية.



وكلاء تسجيل العلامات التجارية.



تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة.



البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة.



البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.



البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء.



دعاية وتسويق.



ترويج المنتجات.



خطاط.



تصميم المجوهرات الثمينة.



استشارات علمية.



استشارات فنية للسيارات.



استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء.



تأجير السلع الترفيهية والرياضية.



تأجير لوازم المناسبات.



تأجير الحاسوب والأجهزة الملحقة.



مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين.



استشارات تنمية الموارد البشرية.



تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي.



تنظيم رحلات ثقافية داخليا.



تنظيم رحلات ثقافية خارجيا.



تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي.



حجز الفنادق والعقارات داخليا.



تجهيز الملاعب.



رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام.



تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة.



تنظيم وإدارة الاجتماعات.



تسجيل علامات تجارية.



الخدمات البحرية والغوص التجاري.



التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة.



تشغيل المرافق الرياضية.



تنظيم المعسكرات الرياضية.



تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام.



تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي.



وكالات التمثيل التجاري.



قص وإصلاح المسابيح.



تدريب الخيل.



استشارات تكنولوجية.



استشارات بحرية.



استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين.



تأجير الملاعب.