زار وفد عسكري كويتي مركز التميز للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي المشترك التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جمهورية التشيك لتعزيز بناء القدرات في مجال الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بين الكويت والتشيك ومناقشة مشروع (Train the Trainer) الوطني.



وقالت قوة الإطفاء في بيان صحافي امس إن الوفد زار أيضا مقر وزارة الدفاع التشيكية إضافة إلى الزيارات الميدانية لعدد من المراكز والإدارات والمعاهد والمعارض المتخصصة.



وذكرت أنه شارك في الوفد الكويتي خلال الزيارة التي تمت في الفترة من 22 إلى 26 الجاري ممثلون عن كل من قوة الإطفاء العام ووزارة الدفاع والحرس الوطني.