

الحظر التام للحلويات سيؤدي إلى فشل محاولة الامتناع عن الحلويات، لذلك فإنه لتخفيض الرغبة في تناول الحلويات يجب الامتناع عن تناول المصنعة منها لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والمكملات الاصطناعية، وتناول الحلويات المفيدة مثل الشوكولاتة الداكنة والحلويات المحضرة في المنزل بدلا منها.



وضمن هذا الإطار، أعلنت د.يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه للتغلب على الرغبة في تناول الحلويات يمكن تناول اللحوم والحبوب. وتشير الطبيبة إلى أن الناس يلجأون إلى الحلويات عندما يفتقر الجسم إلى بعض المواد المغذية، لذلك من المهم أولا تحديد مدى اكتمال النظام الغذائي للشخص الذي يجب أن يحتوي على كمية كافية من المواد التي تجعله يشعر بالشبع فترة طويلة.، لأن استبعادها هو السبب في ظهور الرغبة في تناول الحلويات.



ووفقا لها، لتخفيض الرغبة في تناول الحلويات يجب قبل كل شيء أن يحتوي النظام الغذائي على نسبة جيدة من الكربوهيدرات وخاصة المعقدة - الحبوب الكاملة، الحبوب التي يتطلب طهيها فترة زمنية طويلة، كما أنه من الضروري وجود الألياف الغذائية، بالفواكه والخضراوات.



وتقول: «المكون الذي لا غنى عنه ويسمح للشخص بالشعور بالشبع لفترة طويلة هو الغذاء البروتيني، اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك البقوليات وبعض الحبوب. كما أنه يجب أن تحتوي القائمة على دهون صحية، بأنواع من الأسماك البحرية والأفوكادو، وزيوت نباتية مختلفة».



المصدر: Gazeta.Ru