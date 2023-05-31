

منصور السلطان



تمكن رجال دوريات إسناد عمليات أمن الأحمدي فجر امس، من ضبط شخصين في منطقة المهبولة بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة. ووفق مصدر، فإنه خلال سير إحدى دوريات إسناد عمليات مديرية أمن الأحمدي فجر أول من أمس في منطقة المهبولة، تم الاشتباه بسيارة فتم إيقافها، حيث اتضح أن سائقها ومرافقة بحالة تعاط وبتفتيشهما احترازيا عثر على سجائر حشيش وحبوب مخدرة وكيس به مادة الكيميكال بالإضافة إلى أدوات للتعاطي.



وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما يتعاطيان المواد المخدرة، وأنهما يحصلان عليها من وافد آسيوي، وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما مع كمية المواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.