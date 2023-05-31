برعاية وحضور رئيس الوزراء في منغوليا لوفسان نامسراي إردين، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في حفل افتتاح المركز الوطني لحوادث الحروق والعظام في منغوليا والممول من قبل منحة الكويت والتي يديرها الصندوق.



ومثل الصندوق في مراسم الافتتاح نائب المدير العام بالوكالة إيمان العبدالرزاق، وبحضور سفير الكويت في منغوليا محمد المطيري، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات في منغوليا، حيث تعول منغوليا من وراء افتتاح هذا المستشفى في العاصمة (أولان باتار) على تقديم خدمات طبية متخصصة وشاملة للحروق والكسور وإعادة التأهيل لـ250 مريضا.



وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام الصندوق بالوكالة إيمان العبدالرزاق إن مشروع المركز الوطني لحوادث الحروق والعظام في العاصمة أولان باتار، يلعب دورا مهما في تعزيز خدمات الرعاية الصحية في منغوليا، وتم بناؤه من خلال منحة مقدارها 8 ملايين دولار أميركي مقدمة من الكويت وقعت عام 2006 وأدارها الصندوق الكويتي للتنمية.



وأضافت العبدالرزاق: غطت المنحة جميع أعمال البناء والأعمال المدنية وتركيب أحدث المعدات الطبية اللازمة لتمكين المركز من تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى، وسيوفر المركز رعاية متخصصة لمرضى الحروق، بالإضافة إلى خيارات العلاج المتقدمة للأفراد المصابين بإصابات حوادث العظام.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء المنغولي لوفسان نامسراي إردين أن مركز الحوادث والحروق الجديد يقدم خدمات طبية عالية الجودة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء العمليات الجراحية الصعبة، وبالتالي يقلل من نسبة الوفيات الناجمة من الحروق، كما يسهم في الحد من سفر المواطنين إلى الخارج لتلقي العلاج عالي التكلفة بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة، والذي يشكل عبئا اقتصاديا على المواطن المنغولي.



وتابع: نيابة عن الحكومة المنغولية نعبر عن تقديرنا وشكرنا للحكومة الكويتية والصندوق الكويتي على مساهمتهما في الأعمال الإنشائية الكبيرة في قطاع الصحة في منغوليا، ومساهمتهما الثمينة لحماية صحة الشعب المنغولي وزيادة الرعاية الطبية المتطورة للإصابات والعيوب، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوافرها، وأتمنى لكم كل الصحة والرفاهية.



جدير بالذكر أن حصيلة التعاون بين منغوليا والصندوق الكويتي بلغت 4 قروض بقيمة 23.7 مليون دينار كويتي في قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى منحة الكويت والمخصصة لتمويل كل من مشروع المستشفى الوطني لحوادث الحروق والعظام ومشروع مطار أندروخان، وبلغت قيمة مبالغ القروض المسددة نحو 18.7 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 78%.