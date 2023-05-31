محمد الجلاهمة



أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب عن انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين مقار الاقتراع لانتخابات مجلس الامة.



وأكد الغريب على ان القوة اتخذت الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها وضع 36 نقطة إطفاء تدخل سريع في مقار الاقتراع بالدوائر الخمس مزودة بآلية وعناصر بشرية في بعض مقار الانتخاب ذات الكثافة بعدد الناخبين لحين الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية. وأوضح ان فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية انتهت من الكشوفات الوقائية على 118 مدرسة مخصصة لعملية الاقتراع في جميع الدوائر وتم من خلال هذه الكشوفات فحص وتشغيل معدات السلامة والوقاية من الحريق للتأكد من عملها بصورة سليمة وايضا التأكد من خلو الممرات الموجودة داخل هذه المقار من التخزين لتسهيل حركة خروج المتواجدين في حال حدوث حريق.