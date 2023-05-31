أكد مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م.سعود الدبوس الانتهاء من الاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع 6 يونيو لإنجاح العرس الديموقراطي تعزيزا لمكانة الكويت الدولية في الديموقراطية بوجود مختلف وسائل الإعلام لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2023. وقال الدبوس عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدية ووزارة الداخلية إنه تم اعتماد خطة ميدانية متكاملة لضمان انسيابية حركة دخول المقترعين وخروجهم بالنسبة لمراكز الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ الخطة الموضوعة تنفيذا للأحكام الواردة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقيام الجهات المعنية بالأعمال والمهام المنوطة بكل جهة. وأشار إلى انه خلال الاجتماع، تم استعراض إجمالي تراخيص المقرات الانتخابية التي بلغت 128 مقرا انتخابيا، فيما بلغت الإعلانات 81 إعلانا انتخابيا والتي صدرت من قبل أفرع البلدية في المحافظات الست منذ فتح باب طلبات التراخيص بتاريخ 5 مايو بالإضافة إلى تشكيل فرق النظافة وإشغالات الطرق في الدوائر الانتخابية الـ 5 للقيام بمتابعة أعمال التنظيف وتوزيع الحاويات في الأماكن المحيطة بمراكز الاقتراع وإخلاء مواقف المدارس المخصصة لعملية الاقتراع من أي سيارات مهملة أو معروضة للبيع والتعاون مع وزارة الداخلية بوضع الحواجز لهذه المواقف لتنظيم عمليتي الدخول والخروج لحركة المرور.



وأضاف: تم تخصيص منطقة أمان أمام مراكز الاقتراع والبالغ عددها 118 مدرسة وتضم 759 لجنة على مستوى الدوائر الخمس لتكون خالية لحفظ الأمن من قبل رجال الشرطة إلى جانب عدم إقامة أي أكشاك أو إعلانات للمرشحين في المناطق المحيطة بمراكز الاقتراع بالإضافة إلى منع تواجد الشاحنات في مواقف تلك المدارس وإزالة أي مخالفة للقوانين المنظمة من قبل فرق البلدية المتواجدة على مدار 24 ساعة في اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع وأثناءه وبعد عملية الاقتراع.



ولفت إلى تواصل أعمال النظافة وإشغالات الطرق بجميع اللجان من أعمال النظافة العامة للشوارع والأرصفة المحيطة بالمقرات وغسيل للحاويات ورفع وحجز أي مخلفات أو عوائق بما في ذلك أعمال النظافة الخارجية للمدارس المحددة كمراكز اقتراع بالإضافة إلى إزالة السيارات والعربات المتنقلة لتسهيل دخول وخروج الناخبين إلى مراكز الاقتراع.