علي إبراهيم



حددت وزارة المالية أسعار التعاقد لاستغلال خدمة أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال الخاصة بشركات الاتصالات بـ 4 آلاف دينار سنويا للمحطة بمساحة 16 مترا أو أقل على أن تزيد بـ 200 دينار سنويا عن كل متر إضافي، فيما حددت قيمة التعاقد لاستهلاك الكهرباء والماء للمحطة ذاتها بـ 150 دينارا سنويا وتزيد بـ 10 دنانير عن كل متر إضافي، و1800 دينار قيمة التعاقد سنويا للهوائيات الخاصة بالتقوية داخل المباني. يأتي ذلك في إطار التوجهات الأساسية التي تنتهجها وزارة المالية تنفيذا للسياسة العامة للدولة في تنمية الإيرادات غير النفطية، إذ أصدرت إدارة نظم الشراء في وزارة المالية تعليمات بشأن استغلال أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال، واستكمالا لتنفيذ المادة (46) من التعميم رقم (1) لسنة (2023) بشأن المزايدات في الجهات العامة والتي تنص على «تنظيم وزارة المالية - إدارة نظم الشراء - استغلال أبراج ومحطات التقوية الخاصة بشركات الاتصالات بتعليمات تصدر من وكيل وزارة المالية»، فقد حرصت إدارة نظم الشراء على إصدار تعليمات تنظم استغلال أملاك الدولة العامة لإقامة أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال الخاصة بشركات الاتصالات. وحددت أسعار التعاقد استغلال خدمة أبراج ومحطات تقوية الإرسال والاستقبال الخاصة بشركات الاتصالات لمحطة تقوية الإرسال والاستقبال بمساحة 16 مترا مربعا أو أقل بقيمة تعاقد لا تقل عن 4000 دينار سنويا ولكل متر زيادة على 16 مترا مربعا بسعر لا يقل عن 200 دينار سنويا.



أما عن قيمة التعاقد باستهلاك الكهرباء والماء للموقع بمساحة 16 مترا مربعا أو أقل فلا تقل عن 150 دينارا سنويا وقيم استهلاك الكهرباء والماء لكل متر زيادة عن مساحة 16 مترا مربعا بـ 1 متر مربع فلا تقل عن 10 دنانير سنويا، أما هوائيات التقوية داخل المبنى فلا تقل عن 1800 دينار سنويا. وتضمنت القواعد والأحكام أن تنطبق هذه التعليمات على أملاك الدولة العامة المخصصة للجهات العامة، مع الالتزام بالأسعار الواردة في هذه التعليمات أثناء التعاقد المباشر، وأن لا تقل القيمة التقديرية عن هذه الأسعار في حال طرحها كمزايدة عامة ويجب ألا تزيد مدة العقد على 5 سنوات، فإذا زادت على ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية.