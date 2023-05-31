أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة مي البغلي اليوم الأربعاء حرص الكويت على بذل كل المساعي والجهود التي تسهم في حماية حقوق الطفل وتعزيزها.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة البغلي ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مشاركتها في المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل المقام في قطر تحت عنوان (استثمار تنموي فاعل مستدام يضمن حقوق الطفل العربي).

وقالت البغلي إن الكويت اتخذت في مجال حماية حقوق الطفل عددا كبيرا من التدابير والإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي بالعديد من المجالات والقطاعات.

واستعرضت عددا من القوانين التي شرعتها الكويت لضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة آمنة متماسكة، ومنها قانون حقوق الطفل (رقم 21 لسنة 2015)، وقانون (رقم 16 لسنة 2020) بشأن الحماية من العنف الأسري، وإنشاء مراكز (الرؤية) التي تتبع وزارة العدل.

هذا، وقد ناقش المؤتمر الذي يعقد في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب محاور أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة بالوطن العربي.