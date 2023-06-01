أعلنت وزارة الصحة اتمامها الاستعدادات اللازمة لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من يونيو المقبل، وذلك بتجهيز العيادات الطبية في جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الخمس وتزويدها بفنيي الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف.



وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية بالوزارة د.أحمد الشطي، إن «الصحة» قامت بتهيئة البيئة المناسبة لسلاسة الاقتراع، لافتا إلى استعداد الإدارة بكامل أجهزتها ومعداتها وفنييها لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.



ولفت الشطي إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز 125 موقعا للاقتراع في اللجان الرئيسية والفرعية من خلال تخصيص عيادة في كل لجنة تضم ممرضا ومسعفين اثنين مع توفير 30 سيارة إسعاف بواقع خمس سيارات في كل محافظة، فضلا عن تجهيز الإسعاف الجوي لأي طارئ.



وأضاف أنه تم توفير 700 فني طوارئ ينتشرون في الميدان بمواقع الرصد والإسناد فضلا عن تجهيز غرفة عمليات مجهزة بكل وسائل الاتصال لمتابعة التطورات مع توفير قاعدة معلومات وشبكة اتصالات في الغرفة.



وأشار إلى وجود تواصل مباشر مع كل قسم في أقسام الحوادث بالمستشفيات العامة للتدخل السريع إلى جانب توفير الرعاية الطبية الكاملة بالمستوصفات في كل المناطق للاستجابة السريعة لأي عارض.



ودعا الشطي جميع الناخبين، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية مع الالتزام بالأدوية المقررة لأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن أولوية الدخول للاقتراع ستكون للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.