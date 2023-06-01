بيروت - أحمد عز الدين



قتل خمسة عناصر من«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة» في موقع للتنظيم على الحدود اللبنانية - السورية.



وفيما اتهم التنظيم المؤيد لسورية اسرائيل بمقتل عناصره في غارة ليلا على الموقع، نفى الجيش الاسرائيلي حصول اي عمل عسكري على الحدود. غير أن مصدرا أمنيا لبنانيا قال ان مقتل العناصر الخمسة جاء نتيجة انفجار صاروخ قديم مخزن داخل الموقع التابع للتنظيم، وليس بغارة إسرائيلية.



وأصدرت «الجبهة الشعبية» بيانا قالت فيه إن اسرائيل استهدفت أحد مواقع الجبهة في قوسايا، (موقع للجبهة في منطقة جبلية على الحدود بين لبنان وسورية)، هو محاولة لترميم صورة الردع التي بدأت تتآكل، وأدت إلى استشهاد خمسة عناصر من رفاقنا، هم:



1- القائد المقدم عماد أحمد الحاج قدور



2- القائد المقدم خالد أحمد الحامش



3 - وسيم اسماعيل خليل



4- شادي محمد البوش



5- محمد عصام نمر



وأضاف البيان «يحاول العدو واهما عبر توسيع دائرة عدوانه، أن يرمم صورة ردعه التي تآكلت بفعل تضحيات شعبنا وبطولاته التي كانت آخرها معركة «ثار الأحرار».



وقال «إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، إذ نزف الشهداء الأبطال نؤكد أن حربنا التي يخوضها محور المقاومة ستتوج بالنصر المبين على كامل التراب الوطني الفلسطيني برفع راية التحرير فوق القدس وأقصاها».