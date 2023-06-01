تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمس كليفرلي تناول العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين والشراكة الإستراتيجية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات.



وقدم وزير خارجية المملكة المتحدة خلال الاتصال شكر وامتنان بلاده للكويت على ما قامت به من جهود مقدرة وما قدمته تجاه مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا البريطانيين من السودان، مشيدا بهذا الموقف الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، وعبر عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الإستراتيجية القائمة مع الكويت في جميع المجالات، مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية، وبما حققته من نجاحات عديدة وإنجازات مشتركة في مختلف الأصعدة. كما تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الاستعدادات الجارية في إطار احتفالية البلدين الصديقين بمرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 والترتيبات المعنية بهذه المناسبة العزيزة التي ستسطر في سجلات العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الصديقين وتمثل رمزية تحقيق الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين وتطلعات الشعبين الصديقين. وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا المهمة في مقدمتها الحلول المطروحة للأزمة في سورية وإنهاء معاناة شعبها الشقيق والتطورات الأمنية الراهنة في السودان وأطر تعزيز مسار الدعم الإنساني للمدنيين في أوكرانيا ومناقشة الاستعدادات الجارية بشأن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو الجاري، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جانب آخر، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى الكويت المحال من الرياض بنيكنو بيدو ماتوتي تانغ، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في غينيا الاستوائية.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية آنتيغوا وباربودا لدى الكويت المحال من كوبا محمد الزعبي، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام الوزارة. وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في آنتيغوا وباربودا.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير المالديف لدى الكويت المحال من الرياض محمد خليل، وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في المالديف.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية استونيا لدى الكويت المحال من أبوظبي يان راينهولد، وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في استونيا.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية موريشيوس لدى الكويت المحال من الرياض شوكت علي سودهون.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في موريشيوس، كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية كوت دي فوار لدى الكويت المحال من الرياض كوليبالي دريسا.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في كوت دي فوار.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير نيوزيلندا لدى الكويت المحال من الرياض بارنبي ريتشارد جيرارد، وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في نيوزيلندا.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية الدومينيكان لدى الكويت المحال من الدوحة جورج بحصه.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في الدومينيكان.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا بيساو لدى الكويت المحال من الرياض دينو سيدي وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في غينيا بيساو.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية فيجي لدى الكويت المحال من أبوظبي نايبوتي تاكو كاتونيتابوا وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في فيجي.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير مملكة تونغا لدى الكويت المحال من أبوظبي هونورابل أكاوولا.



وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في تونغا.



وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفير جمهورية ناميبيا لدى الكويت المحال من القاهرة فيليو هانوشيكي وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في ناميبيا.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد سفيرة ايرلندا لدى الكويت المحال من أبوظبي أليسون ميلتون.



وأعرب الوزير عن أطيب تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في ايرلندا. وتسلم أوراق اعتماد سفيرة مملكة السويد لدى الكويت المحالة من أبوظبي ليزلوت اندرسون.



وأعرب الوزير عن أطيب تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة في السويد.