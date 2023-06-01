بدر السهيل



قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي، خلال ندوة أقامها مساء أمس الأول بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي في منطقة سلوى، ان هناك خللا أدى إلى وجود مشاكل مثل البطالة وتأخير إنجاز مشاريع التنمية والتعليم المتردي والتأخير في طلبات الإسكان.



وأضاف: «أنا هنا اليوم لكي أسمي الأشياء بمسمياتها، وإذا لم أستطع أن أسميها فلا أستحق أن أقف أمامكم».



وتساءل الحريتي: «وين رايحين»، وما هي مشكلتنا في الكويت، فلدينا دستور، ولدينا كفاءات ومقدرات مالية ووفق أعلى التصنيفات العالمية، فهل السبب في الشعب أو الدستور الكويتي، وهل الدستور أداة بناء أم أداة هدم.



وأكد الحريتي أن الكويت تمتلك كل الإمكانيات المادية والبشرية لكن الدول المجاورة تخطتنا بمراحل وبعشرات السنين بعدما كنا في عصر النهضة من أوائل الدول ليس على مستوى الخليج بل على مستوى العالم.