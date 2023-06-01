أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح أن أي تطوير أو استحداث لخدمة جديدة هو نتاج التفاعل مع مختلف شرائح العملاء والاستماع بصورة مستمرة إلى آرائهم للوقوف على أساسيات ومنهجيات التطوير والتغيير لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بهدف جعل حياتهم أكثر راحة وسهولة.



وخلال لقاء مع مجلة Global Finance قال الصالح: لطالما ركزنا في بنك بوبيان على تعزيز البنية التحتية الرقمية للبنك لطرح منتجات وخدمات مميزة تخدم عملائنا بصورة مبتكرة، فعلى المستوى الإقليمي سوف تساعد رقمنة الخدمات ومنح عملائنا مباشرة المعاملات والتمتع بمزايا المعاملات الرقمية المصرفية المتطورة بما يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.



وبالسؤال حول كيف استطاع بوبيان أن يترك بصمته وسط ساحة الخدمات الرقمية، أوضح الصالح أن بوبيان استطاع في وقت قصير إثبات ريادته بناء على استراتيجية التحول الرقمي التي خطط لها البنك ووضع من خلالها أطر عمل لتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي ليصبح واحدا من أهم مؤسسات التمويل الإسلامي الرائدة في البلاد وأكثرها تميزا وابتكارا للخدمات المصرفية الرقمية.



وأضاف أن بوبيان استطاع بخطوات مدروسة أن يحدث طفرة القطاع المالي الرقمي لاسيما بعد الإعلان عن إطلاق بنك Nomo الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط والتابع لمجموعة بنك بوبيان باعتباره أول بنك إسلامي رقمي عالمي ليثبت التزامه بضرورة تطوير بيئة العمل الرقمية ليعبر بخدماته ومنتجاته الرقمية حدود أسواق إقليمية جديدة محققا مزيدا من النمو ليثبت ريادته ومكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة.



وباعتبار أن قطاع الشركات جزء لا يتجزأ من بنك بوبيان، وجب عليه ضرورة توفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي جميع احتياجات العملاء التجارية سواء كانت لوجستية أو مالية لاسيما في ظل التحديات التي تتعلق بتقديم مستويات مختلفة من الخدمات والمنتجات لعملائها الباحثين عن الأفضل في عالم أصبح مرتبطا بالتكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة وهو ما ترتكز عليه إستراتيجية بوبيان المصرفية للشركات من خلال تقديم أفضل الحلول الرقمية الكاملة لإدارة النقد والتجارة وسلسلة التوريد ووظائف الخزانة المؤسسية.