عاطف رمضان



قالت وزارة الأشغال العامة، إن عدد البلاغات التي تم التعامل معها من خلال بدالة الطوارئ 150 خلال شهر مايو بلغ 2908 بلاغات.



وحسب إحصائية صادرة عن الوزارة حصلت «الأنباء» على نسخة منها، جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الأولى من حيث عدد البلاغات بـ619 بلاغا، وأتت الجهراء في الترتيب الثاني بـ558، ثم محافظة العاصمة بـ521، والأحمدي بـ382، وحولي بـ264، ومبارك الكبير بـ142 بلاغا.



وتلقت بدالة الطوارئ 239 بلاغا تعاملت معها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، و183 بلاغا تعامل معها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة.