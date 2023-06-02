كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تسجيل المنطقة نموا في قيمة الصفقات بنسبة 42% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وكان الربع الأول من العام شهد 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 25.8 مليار دولار.



وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة من حيث قيمة الصفقات وعددها، لتسجل 42 صفقة بقيمة 2 مليار دولار، تلتها كل من المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وسلطنة عمان مع صفقات بقيمة 1.7 مليار و1.3 مليار و0.6 مليار و0.2 مليار دولار على التوالي.



وفي حين زادت قيمة الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير، مما يشير إلى ثقة قوية في سوق رأس المال، إلا أن المنطقة شهدت انخفاضا في عدد الصفقات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



وتشير التحليلات إلى أن انخفاض أسعار النفط وانخفاض نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فضلا عن معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية شكلت معا عوامل أثرت سلبا على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ حتى الآن خلال عام 2023.



واستحوذت الصفقات المحلية على حصة الأسد في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، لتنفرد بنسبة 43% من إجمالي حجم الصفقات، وعلى 15% من قيمتها. واستحوذت الصفقات الصادرة على 34% من إجمالي حجم الصفقات و76% من قيمتها، حيث يستغل المشترون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرص التقييم الأرخص للأصول خلال هذه الفترة التي تتسم بحالة عالمية من عدم التيقن.



وشكلت صفقات الاندماج والاستحواذ التي انطوت على مشاركة أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية 32% من إجمالي حجم الصفقات و68% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين استحوذت الصفقات العابرة للحدود على 57% من حجم الصفقات و85% من قيمتها.



قطاع التكنولوجيا يقود النشاط



على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر عدد من الصفقات المحلية في الربع الأول من عام 2023، مع 19 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 461 مليون دولار، ولاقت الصفقات المرتبطة بشركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية اهتماما واضحا خلال الربع.



أما على صعيد القطاعات الأخرى، فقد شهد قطاع الإنشاءات استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة نسما وشركاهم للمقاولات مقابل 1.3 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، في أكبر صفقة محلية في الربع الأول من عام 2023.



وتم إجراء 8 صفقات محلية في قطاع العقارات، حيث استحوذت شركة التمدين الاستثمارية على حصة إضافية بنسبة 52% في شركة التمدين العقارية مقابل 1.1 مليار دولار، وهي ثاني أكبر صفقة محلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما شهد قطاع الشركات المهنية والخدمات في الربع الأول من عام 2023، سبع صفقات بقيمة معلنة بلغت 236 مليون دولار، مقارنة مع 12 صفقة بقيمة 54 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.



وشهد الربع الأول من عام 2023 انخفاضا في عدد الصفقات الواردة، حيث بلغ إجمالي عدد هذه الصفقات 39 صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار، مقارنة مع 44 صفقة بقيمة 3.4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2022.



وكانت الصفقات الثلاث الواردة التي سجلها قطاع النفط والغاز، في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمعدات والخدمات، مما يدل على أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 أثر بشكل كبير على نتائج هذا الربع.



وبلغت قيمة صفقة واحدة فقط من تلك الصفقات 1.6 مليار دولار، لتمثل 66% من قيمة الصفقات الواردة المعلن عنها في الربع الأول من العام.



وبقيت الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة للاستثمار، على الرغم من انخفاض إجمالي عدد الصفقات المسجلة فيها من 22 صفقة في الربع الأول من عام 2022 إلى 16 فقط في الربع الأول من عام 2023. وعلى صعيد الصفقات الواردة.



وكانت فرنسا صاحبة أكثر الصفقات وأعلاها قيمة، حيث سجلت سبع صفقات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار، تلتها هونغ كونغ مع صفقتين بقيمة 0.4 مليار دولار، ثم الصين مع 0.2 مليار دولار، وأخيرا الهند ومالطا مع 0.1 مليار دولار لكل منهما.