بشرى شعبان



أكدت وزيرة الشؤون وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي السعي للتمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية المستفيدة من المساعدات الاجتماعية ودعمها لخوض تجربة العمل الحرفي والاعتماد على النفس اقتصاديا، لافتة إلى احتضان مشاريع المنتفعين من المساعدات الاجتماعية للانتقال بهم من الانتفاع إلى الاستقلالية والإنتاج.



جاء ذلك خلال افتتاح معرض الأسر المنتجة «دكاكين» أول من أمس في «بوتيك 33» الذي تنظمه إدارة الرعاية الأسرية ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري بمشاركة 40 أسرة كويتية وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تتنوع منتجاتهم ما بين التطريز والحياكة وتصميم الديكور وصناعة العطور والرسم وتشكيل الاكسسوارات وغيرها.



وقالت البغلي إن الوزارة تسعى من خلال المعرض إلى تمكين المشاركين من عرض منتجاتهم والتسويق لها داخل الحاضنة وتبادل المعرفة والخبرات الفنية والاستفادة من التجارب المتميزة لهم.



بدورها، بينت مديرة إدارة الرعاية الأسرية سارة الدوسري أن الإدارة وعبر برنامج «من كسب يدي» تعمل على تدريب وتأهيل المنتفعين من المساعدات الأسرية عبر تنظيم دورات تدريبية متعددة، مشيرة إلى أن مول «بوتيك 33» الذي يضم 33 محلا لتصريف منتجات الأسرة المستفيدة من المساعدات استقبل منتجات 40 أسرة ويستمر حتى 10 الجاري.



وبينت الدوسري أن تنظيم المعرض يأتي ضمن خطة عمل الوزارة لتمكين الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية اقتصاديا، لافتة إلى إعداد خطة عمل متكاملة من قبل الإدارة المعنية لتنظيم العديد من الدورات التدريبية والمعارض الى جانب العمل على التوسع في افتتاح مولات مشابهة لـ «بوتيك 33» في عدد من المحافظات.