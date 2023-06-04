ثامر السليم



قالت مصادر إنه لأول مرة في اجتماع مجلس جامعة الكويت لا يتم توزيع جدول الاعمال على عمداء الكليات كما هو معمول به في كل اجتماعات مجلس الجامعة، مشيرة الى انه تم ابلاغ عمداء الكليات بأنه سيتم توزيع جدول الاعمال متضمنا المحضر بقاعة مجلس الجامعة في يوم الاجتماع نفسه.



واستنكر عدد من العمداء هذا الامر، واصفين اياه بأنه «بدعة جديدة» تحدث لأول مرة في اجتماعات مجلس الجامعة، متسائلين: ما البنود التي سيتم مناقشتها وليس لدينا أي معلومات او تحضيرات او تجهيزات بخصوصها والاستعداد لمناقشتها والرد عليها ؟. يذكر ان سيتم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (02/2023) الذي عقد في تاريخ 24-5-2023، كما سيتم اعتماد الترشيحات النهائية للجنة اختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة.