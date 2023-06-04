دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة واسعة في محافظتي حولي والجهراء استهدفت التعديات الموجودة على شبكتي الكهرباء والماء. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملة طالت تحديدا مساكن العزاب في محافظة حولي حيث وردت عدة بلاغات بإعادة التوصيلات المخالفة والتي كانت فرق الوزارة قد فصلتها سابقا عن الشبكة مما استدعى تنفيذ محاضر واعادة قطع التيار. ولفت الى ان الحملة امتدت الى محافظة الجهراء حيث تم رصد عدد كبير من حالات العبث بعدادات المياه وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة المخالفين الى لجنة تطبيق القانون الخاص