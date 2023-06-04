أعلنت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» عن موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين عالية بدر مشاري الحميضي، رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة خلفا للرئيس السابق أنور الغيث.



وعالية الحميضي حاصلة على شهادة البكالوريوس في التمويل والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وقد تقلدت العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك التجارية حتى وصلت لمنصب مدير إدارة التمويل التجاري للشركات في أحد البنوك الأجنبية الكبيرة، كما أنها تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية.



وخلال فترة مسيرتها العملية التي تجاوزت الـ 15 عاما، حصلت الحميضي على العديد من الشهادات القيادية والدورات التدريبية المتخصصة، والتي كان من أبرزها شهادة برنامج القيادة في تنفيذ الإستراتيجيات الرائدة في الخدمات المالية من جامعة هارفارد للأعمال، وكذلك برنامج الإدارة الإستراتيجية والقيادة من جامعة فوردهم نيويورك - الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك حصولها على الشهادة المتخصصة في برنامج تنفيذ المشاريع من جامعة صن يات سين - جمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى ذلك الكثير من البرامج التدريبية والقيادية الأخرى داخل وخارج الكويت.



وبهذه المناسبة، صرحت عالية الحميضي بأن مجلس إدارة «ساي.نت» وبفضل توجيهات بنك الكويت المركزي سيسعى جاهدا لمواصلة تبني الأفكار الجديدة والمبتكرة لتوعية المجتمع بالخدمات التي تقدمها الشركة، وسبل الاستفادة منها، واتجاه الشركة نحو تطوير وسائلها لمواكبة متطلبات كل من مرحلة من مراحل عمليات التحول الرقمي التي يشهدها العالم أجمع، كما ستتم مواصلة دعم واستكمال الجهود التي بذلتها الشركة لتعزيز وتنمية الثقافة الائتمانية الرقمية والوعي المجتمعي بالخدمات الإلكترونية التي تسهل حياة العملاء وتمنحهم حياة أفضل وتواكب تطلعاتهم.



وأكدت الحميضي أن «ساي.نت» ستواصل في 2023 تركيز مجهوداتها في مسار نموها المستقبلي من موقع ريادي ومتميز تعمل فيه على تعدد منتجاتها وابتكاراتها بطرق تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المبادرات والخدمات الاستراتيجية عبر استخدام القدرات الرقمية المبتكرة التي يتم بناؤها بصورة متطورة للتأكيد على تعزيز مكانتها في السوق المحلي والخارجي واقتناص المزيد من فرص النمو المجزية مما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للقطاعات المصرفية والمالية في الكويت من حيث الكفاءة والإنتاجية والمصداقية ليتحقق معه الهدف المنشود في تنمية الوعي والثقافة الائتمانية لجميع المواطنين والمقيمين في الكويت.