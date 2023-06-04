أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان أن تنظيم الهيئة حفل تكريم الرياضيين الكويتيين المتميزين المقرر اليوم الأحد يعد خطوة مستحقة لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الخارجية المقبلة.



وقال البيدان في تصريح صحافي أمس ان هذا التكريم الذي يحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يشمل عددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات التابعين للاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة والشاملة الذين أحرزوا ميداليات ومراكز متقدمة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية.



وأضاف انه تم حصر كل البطولات والدورات الرياضية التي شاركت فيها المنتخبات والأندية الكويتية بالتنسيق بين الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد تتويجا لجهود هؤلاء اللاعبين واللاعبات الذين بذلوا جهودا مضنية في المحافل الرياضية المهمة والتي تكللت بفوزهم.



وأوضح أن حفل التكريم يأتي أيضا تطبيقا عمليا لاستراتيجية الهيئة (2022-2028) التي أطلقها وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قبل عام ونصف العام والهادفة إلى تهيئة بيئة رياضية مستدامة ومناخ دافع للإنجاز.



ولفت البيدان الى أن هذا التكريم يأتي من منطلق الرعاية المستمرة من القيادة السياسية للشباب الرياضيين المتميزين وتشجيعهم على رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، مثمنا رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لهذا الحفل.



وشدد على أن الهيئة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم المادي أو المعنوي لكل الهيئات الرياضية وتسخير كل الإمكانيات لإعداد وتجهيز اللاعبين بالصورة الصحيحة مما يعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية المختلفة.