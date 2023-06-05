هنأ مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدر المطيري بمناسبة صدور مرسوم تعيينه وكيلا للوزارة، داعيا له بالسداد والتوفيق في إدارة مهام عمله.



وقال مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف في بيان صحافي إن جميع موظفي الوزارة يتطلعون الى حقبة جديدة تستكمل فيها مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع إدارات وقطاعات وزارة الأوقاف.



وأمل مجلس إدارة النقابة لقاء وكيل وزارة الأوقاف بدر المطيري خلال الفترة المقبلة لنقل متطلبات واحتياجات موظفي الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لها ومن أبرزها ساعات العمل للمراكز الصباحية، خصومات من سنة ٢٠١٦ المتسبب بها قصور برنامج الساب، النقص المتتابع للأعمال الممتازة وتعزيز ميزانيتها.