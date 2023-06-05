أعلنت الإدارة العامة للمرور عزمها بيع 102 مركبة من نوعيات مختلفة في مزاد علني، عصر يوم الأربعاء المقبل بقسم حجز المركبات بمنطقة جليب الشيوخ.



يشار الى ان كل مواصفات المركبات التي ستعرض في المزاد متوافرة على موقع وزارة الداخلية.



هذا، ودعت وزارة الداخلية الراغبين في الدخول الى المزاد لمراعاة الآتي:



٭ مراجعة قسم حجز المركبات بمنطقة جليب الشيوخ قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة المركبات.



٭ لا يتم تحصيل رسوم دخول المزاد وأرضيات حجز المركبات والونش ومبلغ العربون المدفوع من قيمة المركبات وأي مبالغ أخرى إلا عن طريق (Knet).



٭ في حال وجود أعطال جهاز (Knet) يتم تحصيل الرسوم المالية بشكل نقدي.