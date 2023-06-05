منصور السلطان - مبارك التنيب

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 4 أشخاص في قضيتين مختلفتين وبحوزتهم كمية تقدر بنحو 13 كيلو من المواد المخدرة مختلفة الأنواع و3000 قرص من الكبتاغون.



‏وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن معلومات وردت عن اتجار شخص في المواد المخدرة «الهيروين» في منطقة الصليبية، فتم عمل التحريات واستدراج المتهم لبيع كمية من المخدر لمصدر سري وضبطه بموجب إذن نيابي، وبالتحقيق معه أرشد عن آخر ليتم ضبطه، وبتفتيش أماكن سكنهما تم العثور على المخدرات وميزان حساس واعترفا بالاتجار.



وفي حولي، تم استدراج مواطن لبيع كمية من الشبو ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه أرشد عن مواطن آخر، وعثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد المخدرة المتنوعة.



وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.