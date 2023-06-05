مبارك الخالدي



يقيم اتحاد كرة القدم وشركة زين اليوم الاثنين الحفل الخاص بجوائز التميز للموسم الرياضي 2022-2023، إذ يتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو، ومدرب الكويت الصربي بوريس بونياك، ومدرب الفحيحيل السوري فراس الخطيب، كما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى كل من حارس العربي سليمان عبدالغفور وحارس الكويت عبدالرحمن كميل وحارس التضامن سعود الجناعي، فيما يتنافس على جائزة أفضل نجم صاعد كل من عقيل الهزيم من كاظمة، وسلطان البوص من القادسية، وحسين أشكناني من العربي، بينما يتنافس على جائزة أفضل لاعب كل من خالد إبراهيم من القادسية، ومحمد دحام من النصر، وشبيب الخالدي من كاظمة، وفي جائزة هداف الدوري من اللاعبين المحليين، اقتصر السباق على كل من شبيب الخالدي ومحمد دحام.