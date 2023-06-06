أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الكويت على تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاعاقة.



جاء ذلك في تصريح لـ«كونا»، في ختام رئاسته وفد الكويت باجتماع كبار الموظفين التحضيري للمؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي تحت شعار (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي).



وقال المطيري «تقدمنا اليوم بمقترحات عدة منها وضع آلية موحدة بالدول الإسلامية للربط بين مصادر وبنوك المعلومات بالدول الإسلامية حول كبار السن وزيادة الوعي بجودة الحياة للمسنين».



وأضاف «من بين المقترحات عمل حملات توعوية على مستوى الدول الإسلامية للاستفادة من تجربة الكويت في مشروع الأسرة الصديقة ومشروع الأم البديلة وصندوق الادخار، إلى جانب إدراج الأساليب الحديثة للتنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال نظرا لما لها من آثار مباشرة في جنوح الأحداث وارتباط الأسرة».



وأوضح المطيري أن المقترحات الكويتية تناولت أيضا إشكالية عزوف الشباب عن الزواج، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترحات لدعم الأسرة الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات وإعداد برامج متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج.



وذكر أنه تم أيضا عمل دراسات وبحوث عن تأثير العولمة على القيم الأسرية والمحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواجهة التطورات في التكنولوجيا ووضع خطة لرفع مستوى التعليم وتطوير المناهج التعليمية وربطها مع التعليم الإلكتروني وإعداد دراسة للنظر في مخرجات التعليم.



وأكد المطيري أن المقترحات الكويتية تناولت تأثير العولمة الاجتماعية على القيم الأسرية وتأمين حماية معيشية مستقرة ورفاهية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعداد برامج خالصة لهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وتمكينهم وتشجيعهم.