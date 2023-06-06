كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام فريق طوارئ حولي بتنفيذ جولات تفتيشية على المناطق التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا الصدد قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي ابراهيم السبعان، إن الجولات أسفرت عن إزالة تعديين على أملاك الدولة بمنطقة حولي لمخالفتهما باستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيـص وتحريــر 5 مخالفات تضمنت عدم التزام المحلات بتجديد رخصة الإعلان.



ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.