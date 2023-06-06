أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مايو 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعا خلال الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 4.8%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي الخاسر الأكبر خلال الشهر بانخفاض وصل إلى 6.7% و6% على التوالي.



وأشار التقرير الى أن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت، ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري في أبريل مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الأغذية والملابس، وقد ارتفع تضخم أسعار الأغذية بنسبة 7.7% على أساس سنوي.



ولفت تقرير «المركز» إلى توقعات البنك الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت إلى 1.3% في عام 2023، متراجعا من 7.3% في 2022، ويعد انخفاض عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي من الأسباب الرئيسية لتراجع توقعات النمو في الكويت.



ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، كما يتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في الكويت إلى 2.6% في عام 2023 وأن يصل فائض الحساب الجاري إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 26% في عام 2022.



وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية سلبيا خلال مايو، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 3.1% خلال الشهر.



وهو تراجع ناجم عن انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أثر على المستثمرين.



واختتمت جميع المؤشرات الشهر بأداء سلبي، عدا سوقي دبي والبحرين.



وسجل مؤشر السوق البحريني ارتفاعا بنسبة 3.1% خلال نفس الفترة، مدعوما بقوة نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام.



وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي طفيفا بنسبة 0.9% خلال الشهر، مدفوعا بشكل رئيسي بالأسهم القيادية.



وشهدت الأسواق السعودية تراجعا بنسبة 2.6%، نتيجة خسائر في أسهم قطاعي الطاقة والبنوك.



وكان بنك قطر الوطني وشركة إعمار العقارية في مقدمة الرابحين من بين الشركات القيادية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث صعدا 4.6% و3.7% للشهر على التوالي.



وتناول «المركز» تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي توقع أن تشهد اقتصاداتها نموا أبطأ وتيرة خلال عام 2023 بسبب انخفاض أرباح النفط والغاز والتباطؤ الاقتصادي العالمي.



ووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الخليج 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024.



وأكدت قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضا قدره 19 مليار ريال قطري (5.2 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2023.



من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو في قطر على المدى المتوسط إلى ما بين 4 و4.5% بعد أن أدى التوسع في حقل الشمال إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال.



ورفعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفات سلطنة عمان مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة التحسينات في الفائض المالي للبلاد وضبط الإنفاق.



وعالميا، جاء أداء الأسواق المتقدمة سلبيا نسبيا في مايو، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 1.2%.



وجاء أداء القطاع متفاوتا، حيث تراجعت معظم القطاعات بينما سجل قطاع التكنولوجيا عائدا إيجابيا قويا بنسبة 6.3% للشهر.



وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 0.2%، مدفوعا بأداء الأسهم القيادية الرئيسية في قطاع التكنولوجيا.



وقد كان أداء الأسواق العالمية خلال مايو مضطربا نتيجة تفاقم أزمة رفع سقف الدين الأميركي.