أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الكيماويات البترولية م.نادية الحجي، عن نتائج الشركة للعام المالي 2022/ 2023، حيث حققت أرباحا بلغت 108.7 ملايين دينار.



وأوضحت الحجي في تصريح صحافي أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج المالية الجيدة بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم خلال العام 2022-2023 والتي أثرت على أسعار البتروكيماويات، حيث أدت الأزمة الروسية- الأوكرانية إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي في العالم وما صاحبها من نقص الطلب على المنتجات.



وقالت إن شركة صناعة الكيماويات البترولية حققت العديد من الإنجازات خلال العام المالي الماضي أهمها، تنفيذ كافة أعمال الصيانة الدورية لمصنع البولي بروبلين والذي تمتلكه وتديره في الكويت دون تسجيل أية حوادث بيئية، وتشغيل المصنع قبل الفترة المخطط لها عن طريق تطبيق مبادرة مبتكرة متمثلة في إيجاد مصدر خارجي لتزويد المصنع بمادة الهيدروجين، حيث ساهمت المبادرة في تحقيق أرباح إضافية قدرت بأكثر من مليون دينار كويتي.



وفيما يخص مجال التسويق، أوضحت الحجي أنه تم استكمال تنفيذ 100% من الخطة المعتمدة للعام المالي (2022 /2023) في تسويق المنتجات البتروكيماوية عالميا من خلال منافذ البيع المختلفة.



وأفادت بأنه تم تحقيق وفر تراكمي بلغ 267 مليون دولار منذ تطبيق الشركة لمنهجية 6 Sigma والخاصة بتطوير أساليب العمل في سنة 2007، لافتة إلى أن الشركة تتابع باهتمام شديد خطة التكويت والإحلال، حيث بلغت نسبة العمالة الكويتية 95.38%، كما بلغت نسبة التكويت في عقود المقاول 28.8% من مجموع العاملين مقارنة مع النسب المعتمدة من مؤسسة البترول.



وحول استراتيجية الشركة لعام 2040 قالت الحجي إن شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت بتنفيذ دراسة مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لإعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى للتوسع في البتروكيماويات الخضراء والاقتصاد الدائري، ووضع خطة لتنفيذ مجموعة مبادرات من شأنها تخفيف الضغط البيئي وتحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر لتعزيز النمو الاقتصادي في الكويت.



وأوضحت الحجي أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع الأوليفينات الرابع (Olefins-IV) والمزمع إنشاؤه في الكويت.



وحول المشاريع الخارجية المستقبلية، أشارت الحجي إلى أن الشركة مستمرة في اقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تسهم في تعزيز التواجد العالمي لها ورفع حصتها في الأسواق العالمية مع الشريك الاستراتيجي المناسب من خلال عمليات الاستحواذ، لافتة إلى وجود عدة فرص تحت التقييم حاليا للنظر في جدواها الاقتصادي وذلك في إطار تحقيق رؤية الشركة لتكون شركة عالمية لصناعة البتروكيماويات ملتزمة بتحقيق قيمة مضافة لموارد الكويت الوطنية.