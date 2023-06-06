هادي العنزي



كما كان الموسم الكروي 2022-2023 متميزا، جاء حفل تتويج الأفضل الذي أقامته شركة زين للاتصالات أمس مواكبا للموسم الاستثنائي، بحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة للشؤون الرياضية بشار عبدالله، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين وليد الخشتي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المدرسي والتعليم العالي فيصل مقصيد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد كبير من نجوم الكرة بينهم سعد الحوطي ومحمد بنيان وأسامة حسين وفهد كميل وفهد الأنصاري.



هذا، وتوج نجم النصر محمد دحام بجائزة أفضل لاعب في الموسم الكروي ونال مكافأة قدرها 10 آلاف دينار، كما فاز مهاجم كاظمة شبيب الخالدي بجائزة هداف الدوري للمحليين وجائزة بـ 5 آلاف دينار، فيما نال مهاجم الكويت طه ياسين الخنيسي جائزة هداف الدوري وجائزة قيمتها 5 آلاف دينار، بينما حصد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب جائزة أفضل مدرب ومكافأة 3 آلاف دينار، كما ظفر عبدالرحمن كميل بجائزة أفضل حارس مرمى ومكافأة 5 آلاف دينار، فيما نال حسين أشكناني لاعب العربي جائزة أفضل نجم صاعد ومكافأة 2000 دينار، كما فاز بالمركز الأول في مسابقة «فانتسي دوري زين» عبدالله المتروك وجائزة بـ 5 آلاف دينار، وجاء محمد القلاف ثانيا وجائزة بـ 3500 دينار، وحل ثالثا ثامر الهاجري بجائزة 1500 دينار.



إستراتيجية ناجحة



هذا، ورحب وليد الخشتي بالحضور، وقال: «أنقل تحيات بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين والذي لم يسعفه الوقت للحضور معنا بسبب اجتماع طارئ»، مضيفا: «وفقنا في حصد النجاح في الموسم الكروي الأول الذي ترعاه زين، وذلك بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد الكرة مشكورين، وقد حرصنا على أن يكون «التميز» هو العلامة الفارقة، والسمة البارزة للموسم الرياضي، وقد تم رصد العديد من الجوائز القيمة لرفع مستوى المنافسة، وتكريما للجهود والطاقات، وإقامة العديد من الفعاليات على ارض الملعب، أو للجمهور، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونأمل أن تسهم الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الكرة في دعم القطاع الرياضي، والذي يعد جزءا من استراتيجية زين المجتمعية، وسنواصل دعم الشباب الرياضي، وزيادة العمل والتعاون مع الاتحاد في السنوات المقبلة».



دوري مميز



من جهته، أبدى عبدالله الشاهين سعادته بالحضور المميز لحفل تكريم الأفضل، وقال: «وعدنا بتقديم مسابقة تنافسية وأوفينا بالوعد، و«دوري زين» اسم على مسمى، فهو بمنزلة القلب النابض لكرتنا، والوقود الحقيقي للأندية، تستمد منه منتخباتنا الوطنية اللاعبين المتميزين، وسنستمر في تطبيق العديد من الأمور الإيجابية التي تحقق هذا الموسم».



وأشار الشاهين إلى أن اتحاد الكرة نظم أكثر من 800 مباراة خلال الموسم المنقضي لجميع المراحل السنية، وهذا جاء بعمل متواصل وتعاون كبير من قبل الجميع، مضيفا: لعل من الإيجابيات المهمة التي شهدها دوري زين تلاشي الفوارق الفنية بين اللاعب المحلي والأجنبي، والتنافس الكبير بين الأندية حتى الجولات الأخيرة، وكذلك هدافو الدوري، واللاعبون الواعدون، ونأمل كل التوفيق للجميع في الموسم المقبل، وإلى مزيد من النجاح والتميز.

دحام: «أفضل لاعب» مسؤولية كبيرة

أبدى محمد دحام سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم. وقال: «أشكر عبدالله الشاهين وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الاختيار وشركة زين على الحفل المميز، وكذلك رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة، وجميع اللاعبين الذين دعموني طوال الموسم، وتعد هذه الجائزة مسؤولية مضاعفة، وأتمنى أن يكون القادم أفضل».

الخالدي: نظام الدوري طوّر اللاعبين

أكد نجم كاظمة شبيب الخالدي، أن تكريم المتميزين يمثل حافزا لهم وللمنظومة الكروية بشكل عام، مضيفا: «نتمنى استمرار مثل هذه الفعاليات التي لها أطيب الأثر في نفوس الرياضيين، وتمنحهم دافعا معنويا لمزيد من العطاء»، ولافتا إلى أن نظام الدوري أسهم في زيادة عدد المباريات، وهذا مرهق للاعب، لكنه في الوقت نفسه يرفع خبراته المتراكمة، ويطور مستواه الفني.

الخطيب: موسم استثنائي

شكر مدرب الفحيحيل فراس الخطيب جميع من أسهم في إنجاح الدوري للموسم المنقضي، وقال: «تكريم مميز لموسم مميز واستثنائي، ونأمل أن تكون المسابقة الأطول في الموسم الكروي أفضل في السنوات المقبلة، وتمثل الجائزة دافعا كبيرا للاجتهاد وتقديم الأفضل لجميع اللاعبين والمدربين، مما يسهم في رفع المستوى العام للمسابقة».

كميل: دوري تنافسي بدرجة عالية

شكر حارس «الأبيض» عبدالرحمن كميل مجلس إدارة نادي الكويت برئاسة خالد الغانم وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري للفريق الأول، على دعمهم ومساندتهم جميع اللاعبين، وقال: «نسعى دائما في النادي إلى المراكز الأولى والتميز، وقد جاء الموسم الكروي طويلا بعض الشيء، لكنه كان تنافسيا بدرجة ممتازة، ونأمل استمرار المنافسة في المواسم المقبلة».