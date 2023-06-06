القاهرة - محمد صلاح



تجاهل الفنان بيومي فؤاد الرد على تساؤل أحد متابعيه على صفحته الشخصية عبر «تويتر» حول تحقيق فيلم «مغامرات كوكو»، الذي يعرض في دور السينما، إيرادا في يومين مبلغ ألف جنيه فقط في 11 دار عرض، وهو أولى بطولات فؤاد المطلقة في السينما، ما جعل عدد من المتابعين ينتقدونه، ويؤكدون انه فنان في شخصية الرجل الثاني ولا يتحمل مسؤولية بطولة فيلم بمفرده.



والطريف أن بيومي أصبح صاحب سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما المصرية منذ نشأتها حتى الآن بتصدر فنان لبطولة وأفيشات 3 أفلام يتم عرضها في الموسم نفسه، حيث شارك في موسم أفلام عيد الفطر بفيلمي «شوجر دادي» و«مغامرات كوكو»، وبعد أيام قليلة بفيلم آخر يحمل اسم «الصف الأخير».