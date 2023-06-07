الراشد: المجتمع اعتاد التعويل على الصحافة في نقل الخبر بمصداقية



أكد مراقبون أن العملية الانتخابية تشهد نقلة نوعية ومؤشر إيجابي عال في مسيرة الديموقراطية متمثلا في مشاركة منظمات المجتمع المدني للإشراف على إجراءات ومتابعة سير العملية الانتخابية.



من جهته، قال رئيس جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد في تصريح لـ (كونا)، إن منح مجلس الوزراء مجموعة من جمعيات النفع العام حق المشاركة في مراقبة سير عملية الانتخابات مجلس الأمة 2023 يعزز الثقة بالجهات الوطنية المحلية ومدعاة فخر واعتزاز.



وذكر الراشد أن الصحافة الكويتية منذ تأسيسها تقوم بالتزامن مع تغطية أخبار مجلس الأمة بمتابعة ومراقبة أداء وسير العملية الانتخابية، موضحا أن المجتمع الكويتي اعتاد أن يعول على الصحافة في نقل الخبر بمصداقية وشفافية.



وأفاد بأن نسبة الانضباط بالصحافة المحلية عالية مع ظهور عدة وسائل حديثة وأكثر سرعة لكنها تظل تحظى باهتمام ومتابعة، مبينا أن «جميع الوسائل الحديثة الحالية تعمل في ذات الاتجاه الذي ينصب في صالح الإعلام الكويتي».



وأشار إلى أن الإعلاميين مع اختلاف منصاتهم يسعون لنقل أخبار العملية الانتخابية بتسابق وتنافس لافت، داعيا الجميع الى العمل وفق نهج الشفافية والمصداقية والمحافظة عليها.



من جانبه، قال رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي لـ (كونا)، إن قرار إشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات يعد نقلة نوعية بالتنمية السياسية للدفع بمزيد من ترسيخ لقواعد دولة المؤسسات، وبالتالي يكتسب ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.



وأضاف أن البلاد دأبت منذ الاستقلال حتى اليوم وفق دستور 1962، على تعزيز مفهوم الحقوق والحريات للأفراد، مبينا أن «العملية الانتخابية تحظى باهتمام وتفاعل ملحوظ من أجهزة الدولة المختلفة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الناخبين والمرشحين ويعزز أمن واستقرار البلاد».