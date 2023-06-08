أعادت الهيئة الخيرية الإسلامية افتتاح مكتبها الميداني في النيجر، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجديد والتطوير للمكتب وملحقاته، والتي استمرت ثلاثة أشهر وعكست الهوية العربية الإسلامية في التصميم والبناء الخارجي للمبني.



و قال نائب المدير العام للهيئة الخيرية عبدالرحمن المطوع في كلمته، خلال حفل استقبال عقد بمقر المكتب في النيجر وحضره وزير استصلاح الأراضي والتنمية المجتمعية في حكومة النيجر محمد إبراهيم محمد وممثلي المؤسسات الخيرية والإنسانية في النيجر: «أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة دولة النيجر على استمرار شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة الخيرية، ودعمها لمكتبنا في النيجر لمواصلة دوره الريادي في الإشراف على برامج الهيئة وتدخلاتها الإنسانية في النيجر».



وأضاف: «ان شراكة الهيئة الخيرية مع الحكومة النيجرية تمتد لقرابة أربعة عقود، منذ أن افتتحت الهيئة مكتبا إقليميا بالنيجر عام 987، لتقديم كل صور الدعم الإنساني والتنموي والتعليمي والثقافي والإيوائي للفئات الأشد ضعفا في النيجر ضمن توجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا وثقافيا وتعليميا، وتوفير الأدوات والقدرات التي تعينه على التأثير الإيجابي في مجتمعه».