عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية استعداداتها لاختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة والتي ستنطلق بعد غد الاحد، حيث سيتوجه ما يقارب 45145 طالبا وطالبة الى مقار الاختبارات، منهم 26700 طالب وطالبة في القسم العلمي و17364 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، كما يبلغ عدد الطلبة في التعليم الديني 1163.



وفي هذا السياق باشر مدراء مدارس المرحلة الثانوية اعمالهم امس الخميس في مقارهم الجديدة بعد تنفيذهم لقرار التدوير المناطقي، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه تم السماح لرئيس اللجنة باصطحاب 20 عضوا للعمل معه في مقره الجديد، مشيرة الى ان البعض منهم بعد تفقده للمدرسة ابدى سعادته لجهوزيتها استعدادا لاستقبال الطلبة.



وأضافت المصادر ان تعليمات صدرت بإقالة ومحاسبة اي مقصر من رؤساء اللجان خلال فترة الامتحانات، داعية الى ضرورة اتباع سياسة الاختبار المريح مع التشدد في تطبيق لائحة الغش.



من جانب آخر، نظمت وزارة التربية ورشة عمل تدريبية للمعلمين والمعلمات تحت عنوان «التعليم البيئي وSTEM»، وذلك بإشراف وتنسيق من المركز العلمي، وتهدف الورشة إلى تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات لطرق العمل والبحث العلمي عن طريق أسلوب وبرنامج علمي مبتكر (STEM) الذي يضم «العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات».



ويشمل النموذج التعليمي تطوير أربع مهارات رئيسية في الطلبة، تتمثل في الإبداع، التعاون، والتفكير النقدي، ومهارات التواصل الاجتماعي.