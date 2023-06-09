الفرع تستفيد منه نحو 5000 طالبة من قاطني المناطق الجنوبية لتوفير شعب دراسية



آلاء خليفة



أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني عن مشروع إنشاء فرع لكلية التربية الأساسية في منطقة الفحيحيل، مشيرا إلى انه سيخدم طالبات الكلية من قاطني المناطق الجنوبية في البلاد وذلك تماشيا مع التوسع العمراني الذي تشهده الكويت في السنوات الأخيرة.



وقال العدواني في تصريح صحافي بعد الجولة التفقدية لمشروع فرع كلية التربية الأساسية بنات في منطقة الفحيحيل إن المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بسرعة توفير الخدمات التعليمية لقاطني المناطق الجنوبية، مؤكدا أنه تم التوجيه لإدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الاستعجال بتنفيذ مشروع كلية التربية الأساسية بنات بمنطقة الفحيحيل لتكون جاهزة مطلع العام الدراسي القادم 2024/2023 وإدراجها ضمن خطة الإنجازات التوسعية لمباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من أجل تحقيق بيئة وجودة تعليمية مناسبة والارتقاء بكليات الهيئة.



ونوه د.حمد العدواني إلى أن الهدف من المشروع الذي سيستفيد منه قرابة 5000 طالبة من قاطني المناطق الجنوبية في البلاد، هو لتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية التي تواجه الطالبات وأولياء أمورهم، مما يترتب عليه تأخرهم على المحاضرات والاختبارات بشكل مستمر، كما سيسهم المشروع في التقليل من الكثافة الطلابية، وتوفير قاعات دراسية في الفرع الرئيسي لطالبات كلية التربية الأساسية في منطقة العارضية مما سيسهم في فتح شعب دراسية للطالبات الذين يتأخرون دراسيا لعدم توافر شعب دراسية لهم.



وأشار العدواني إلى أنه من خلال الجولة التفقدية للمشروع لمسنا نسبة انجاز كبيرة من مراحل المبنى الذي يحتوى على قرابة 25 فصلا دراسيا و3 مختبرات بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى، مثمنا الجهود التي تبذلها الإدارة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمهندسين القائمين على هذا المشروع الحيوي، مؤكدا إنه تم التوجيه بسرعة تجهيز القاعات الدراسية من مختبرات وورش ومعدات إضافية إلى تجهيز المكاتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وتوفير الطاقم من الهيئة الإدارية لإدارة وتشغيل المبنى استعدادا لدخول المبنى حيز الخدمة في سبتمبر من العام الدراسي القادم.



هذا، وقد كان برفقة الوزير مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام الذي أكد حرص الهيئة على تنفيذ كل ما توصي به القيادة السياسية وتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي في تنفيذ مشاريع تخدم التنمية الوطنية وتحقق التوسعة الجغرافية، لحل مشاكل أولياء أمور الطالبات من سكان المناطق الجنوبية، والهيئة بدأت بالفعل قبل فترة بتنفيذ مشروع فرع كلية التربية الأساسية للمناطق الجنوبية وقد تم تحديد منطقة الفحيحيل لتنفيذه والانتهاء منه بإذن الله قبل بداية العام الدراسي القادم لتشغيله للفصل الدراسي الأول المقبل.



وأعلن د.الفجام أن الهيئة تعمل حاليا على طرح وتنفيذ عدة مشاريع متوقع تنفيذها منتصف عام 2024 وستقام في منطقة صباح الأحمد وتشمل أربع كليات وهي كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض وكذلك المعاهد.



رافقهم بالجولة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري وعدد من مديري الإدارات المعنية والمهندسين القائمين على المشروع الذين قدموا للوزير شرحا مفصلا لمجريات انجاز المشروع.