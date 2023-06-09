كشفت شركة الرحلات البحرية «Hurtigruten Norway» عن خططها لبناء سفينة رحلات بحرية كهربائية خالية من الانبعاثات، وتتمتع بأشرعة قابلة للسحب، ومغطاة بألواح شمسية، حيث من المقرر أن تبحر السفينة في عام 2030.



وتمثل صناعة الشحن نحو 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية الناتجة من الإنسان، وفقا للمنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومتخصصة في تنظيم الشحن العالمي.



ورغم كونها شركة صغيرة نسبيا، تأمل الرئيسة التنفيذية، هدا فيلين، أن يتمكن هذا الابتكار من «إلهام صناعة الملاحة البحرية بأكملها».



وسيتم تشغيل التصميم الجديد للسفن بـ60 ميغاواط من البطاريات التي يمكن شحنها في الميناء بالطاقة النظيفة، إذ تمثل مصادر الطاقة المتجددة 98% من نظام الكهرباء في النرويج.



ولتقليل الاعتماد على البطاريات، سيتم رفع ثلاثة أشرعة قابلة للسحب (يصل أقصى ارتفاع لها إلى 50 مترا) على سطح السفينة عندما يكون الجو عاصفا.