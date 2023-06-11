أقام النائب شعيب علي شعبان حفل استقبال على شرف أبناء الدائرة الثانية في منطقة غرناطة، بمناسبة فوزه في الانتخابات.



وتقدم شعبان بالشكر الجزيل لأبناء الدائرة، قائلا: «أهلي أبناء الكويت الحبيبة قاطبة أعاهدكم على الالتزام بالدستور والدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه وأمواله».



وأضاف: «إلى كل الشباب المخلصين المحبين لهذه الأرض رجالا ونساء والشكر الخاص لأعضاء حملتي الانتخابية، والشكر إلى كل من منحنا صوته وتشرفنا بثقته وكل من أعفانا من تلك المسؤولية العظيمة، والشكر إلى كل من شارك رغبة منه في تصحيح المسار وتحقيق تطلعاتنا نحو كويت أفضل وأجمل».



وقال: «شكرا لا تفيكم حقكم، انتهت الانتخابات وراهنا على وعي الناخبين فكسبنا الرهان معا والآن لنكمل المسيرة يدا بيد لتعود كويتنا كما كانت وكما يجب أن تكون دائما درة الأوطان».