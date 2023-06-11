أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الخامس لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر مايو.



وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث ربح خالد وليد أحمد عبدالرحمن أحمد الماجد الجائزة الكبرى بقيمة 10000 دينار، إضافة إلى 10 رابحين، لكل منهم 1000 دينار، وهم: مسلم عقيل عبدالرحيم المطوع، على جواد جاسم العبدالله، طلال عبدالله نايف سرور العتيبي، مكيه على سليمان المجادي، فلاح كامل سويلم الظفيري، حصه رياض عبدالرحمن العبد اللطيف الدعي، عبدالعزيز سمير عبدالحميد الحمر، على عباس محمد رضا، محسن محمد محسن الشامري، يوسف عبدالعزيز حمد المهنا.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار في KIB: يسرنا أن نتقدم بالتهنئة من عملائنا المميزين، والذين كانوا الرابحين المحظوظين في السحب الخامس لحساب الدروازة، كما نتمنى لكافة عملاء حساب الدروازة في KIB حظا أوفر في السحوبات الشهرية المقبلة، وأضاف: نحن نواصل التزامنا بمكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضا بينهم وكسب ثقتهم بخدماتنا ومنتجاتنا، وذلك من خلال الاستمرار في توفير أقوى تجربة مصرفية تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، إضافة إلى مواكبة أحدث المزايا التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، وأقوى الحلول المصرفية المناسبة لكل شرائح العملاء.