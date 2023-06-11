استنادا إلى التعاون المستمر بين الجامعة الأسترالية والبنك الأهلي المتحد، قام البنك الأهلي المتحد بإنشاء فرع محاكاة في حرم الجامعة الأسترالية، بهدف توفير فرصة لطلاب الجامعة لاكتساب خبرة عملية في مجال الأعمال المصرفية.



وتم إنشاء فرع المحاكاة كجزء من الشراكة ما بين الطرفين بعد توقيع مذكرة تفاهم في شهر فبراير لعام 2022، حيث زود البنك الفرع بكل ما يلزمه من أجهزة وبرامج ليصبح فرعا متكاملا، كما تم تدريب بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على أنظمة خدمة العملاء وأجهزة التذاكر، ليقوموا بدورهم بتدريب طلبة الجامعة في مجالات إدارة الخدمات وإدارة خدمة العملاء. وسيسهم إضافة فرع المحاكاة إلى حرم الجامعة في تعزيز تجربة التعلم التجريبي لطلاب الجامعة في تخصص العلوم المالية والمصرفية المطروح من قبل الجامعة، والذي ستتم إضافته كتخصص لطلاب الجامعة في حال الموافقة عليه.



وبهذه المناسبة، قال العميد بالإنابة لكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأسترالية د.فريد عبدالله: يعتبر فرع البنك الأهلي المتحد للمحاكاة وسيلة قيمة لطلابنا ليحصلوا على فرصة للتعرف على بيئة العمل والبرامج المستخدمة في البنوك، وبالتالي سيتم تعزيز مهاراتهم وقدراتهم العملية، لافتا إلى ان فكرة فرع المحاكاة مبتكرة لتعليم الطلاب وتدعم رؤية الجامعة الأسترالية في استخدام أساليب التعليم الفعالة والمتقدمة، لتعكس أيضا فوائد التعاون مع القطاع الأهلي لصالح جميع الأطراف.