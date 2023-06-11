يحيى حميدان



ضمن منتخبنا الوطني وصوله إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب لكرة الصالات المقامة في مدينة جدة بالسعودية عقب فوزه الكبير على جزر القمر 7-2 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ليرافق حامل اللقب المغرب بتغلبه على لبنان 6-0.



وسجل أهداف «الأزرق» كل من حارس المرمى فهد الخواري وعبداللطيف العباسي (3 أهداف) وناصر العلبان وبدر المنصور وعبدالعزيز البسام.



وحصل العباسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي في البطولة بعدما ظفر بها كذلك عقب نهاية المباراة الأولى أمام لبنان (5-4).



ورفع «الأزرق» والمغرب رصيدهما إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي، حيث ستحدد مواجهة المنتخبين اليوم ختام الدور التمهيدي عند الـ 2 ظهرا صدارة المجموعة، فيما بقي لبنان وجزر القمر اللذان يلعبان معا في الـ 4:30 عصرا برصيد خال من النقاط.