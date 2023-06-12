الدوحة - فريد عبدالباقي



تسعى إدارة نادي السد القطري، إلى حسم مصير صفقات الفريق الكروي الصيفية، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد في 17 أغسطس المقبل، فضلا عن مشاركة السد في منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، ويلعب نادي السد ضمن المجموعة الثانية برفقة أندية الهلال السعودي، والوداد البيضاوي المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة، أن الدولي الكرواتي لوكا مودريتش مطروح على طاولة نادي السد للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.



وعرضت إدارة نادي السد على نجم منتخب كرواتيا السير على نهج نجم الكرة الإسباني السابق تشافي هيرنانديز، والذي لعب في صفوف نادي السد، ثم تولى تدريب الفريق عقب قرار الاعتزال ليقود السد لتحقيق البطولات كلاعب وكمدرب قبل الانتقال لتدريب برشلونة الإسباني، ويأتي ذلك في ظل المنافسة الشرسة مع أهلي جدة السعودي الطامح هو الآخر في الظفر بخدمات لوكا مودريتش.



هذا، وأبرم نادي الوكرة صفقة أردنية بالتعاقد مع لاعب الوحدات عمر صلاح، لينضم إلى صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك عقب خضوعه للكشف الطبي في مستشفى سبيتار تمهيدا للتعاقد معه كلاعب محترف فئة 21 عاما، لينضم إلى المحترف المغربي أيوب عسال الذي تعاقد معه الوكرة منتصف الموسم المنصرم، قبل أن ينتقل إلى المرخية على سبيل الإعارة لكنه عاد للوكرة بنهاية الموسم.



ويمتلك الوكرة 5 محترفين من أصل 7 من المفترض أن يتواجدوا في قائمة الفريق، وهم: البرازيلي لوكاس مينديز، والأسترالي ترنت ساينسبري، والأنغولي جاسينتو مووندو دالا، والجزائري محمد بن يطو، والمغربي أيوب عسال، ولم يكن ينقص الوكرة سوى محترفين أحدهما تحت 21 عاما، الأمر الذي سيتم حسمه بالتعاقد مع الأردني عمر صلاح، والثاني كبديل في خط الوسط للمحترف الإيراني أوميد إبراهيمي، الأمر أيضا الذي تم حسمه بنسبة كبيرة من خلال الاتفاق النهائي مع لاعب النادي الأهلي المصري حمدي فتحي، والذي سينتقل إلى صفوف الفريق عقب مباراة الوداد البيضاوي المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس بالدار البيضاء.



من ناحية أخرى، يخوض منتخب قطر الأولمبي مباراته الثالثة اليوم في بطولة تولون الودية الدولية بنسختها الـ 49 المقامة في مدينة أوباغن الفرنسية خلال الفترة من 5 حتى 18 الجاري، حيث يلعب ضد فريق من لاعبي دون 21 سنة من عدة دول في حوض البحر الأبيض المتوسط، بختام مباريات المجموعة الثانية.



وكان العنابي فاز على أستراليا بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وتلقى هزيمة قاسية في الجولة الثانية أمام كرواتيا 0-4.