تنسيق تام بين «الأوقاف» و«الداخلية» لتسهيل البصمة البيومترية لحجاج بيت الله الحرام

انتهينا تقريباً من جميع الاستعدادات لسفر ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج للعام الحالي

الموافقة على تخصيص 1000 مقعد في بعثة الحج هذا العام للمقيمين بصورة غير قانونية

العناية ببيوت الله على رأس الأولويات وسنسرع بتنفيذ جميع المباني تحت الإنشاء



أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج د.بدر المطيري دخول مكافآت الأعمال الممتازة في حساب موظفي وزارة الأوقاف هذا الأسبوع.



وأوضح د.المطيري في لقاء مع «الأنباء» وهو أول لقاء عقب تبوئه منصبه وكيلا وزارة الأوقاف بعد صدور مرسوم تعيينه قبل أيام ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ان هناك تنسيقا تاما بين وزارتي الأوقاف والداخلية لتسهيل البصمة البيومترية لحجاج بيت الله الحرام، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة أجرت عملية البصمة يوم الجمعة الماضي وسيتم تخصيص مركز لإنجاز البصمة لجميع ضيوف الرحمن قبل الذهاب لأداء مناسك الحج إن شاء الله.



الشكر لقيادتنا الحكيمة



رفع المطيري أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام على هذه الثقة الغالية التي تشرفت بها.



وتابع قائلا: «سنكمل ما بدأ به إخواننا السابقون لتحقيق خير البلاد والعباد وتطوير العمل في جميع قطاعات وزارة الأوقاف».



وعن استعدادات وزارة الأوقاف لموسم الحج هذا العام، قال د.المطيري: «نحن مقبلون على موسم الحج وانتهينا تقريبا من جميع الاستعدادات لسفر ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام».



وتابع قائلا: «هدفنا ان شاء الله تقديم جميع الخدمات الممكنة وتوفير جميع الأجواء لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، بالتعاون مع الاخوة في المملكة العربية السعودية والذين لا يدخرون أي جهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام من الكويت والعالم أجمع.



وردا على سؤال حول موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية على زيادة الحجاج هذا العام وايضا حج البدون، قال وكيل الاوقاف: «ما في شيء جديد حتى الآن في موضوع زيادة الحجاج اما فيما يتعلق بحج البدون، فقال: بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتوفير مقاعد للمقيمين بصورة غير قانونية وبعد جهود مثمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية من قبل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، تمت الموافقة على تخصيص (1000) مقعد في بعثة الحج هذا العام للمقيمين بصورة غير قانونية، مضيفا ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة كما هي عادتها في كل عام على تسهيل اجراءات الحج للمقيمين بصورة غير قانونية وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وجهود وزير الأوقاف آتت ثمارها وتمت الموافقة على السماح لهذه الفئة بالحج للموسم القادم.



وبين المطيري ان الاجراءات اللاحقة سيتم استكمالها بشكل عاجل وفق التنسيق مع ادارة شؤون الحج والعمرة لضمان استكمال العدد واتاحة الفرصة للراغبين في الحج من التسجيل.



وتابع: دائما الاخوة في المملكة العربية السعودية لا يدخرون جهدا في دعم مطالبنا» وعن موعد سفر البعثة، قال وكيل الأوقاف إن بعضهم سافر قبل ايام والبعض الآخر سيسافر الاسبوع المقبل.



صيانة المساجد



وفيما يخص قطاع المساجد وجهود تطويرها، قال د.المطيري: «العناية ببيوت الله على رأس الأولويات دائما وخاصة في موضوع الصيانة والإسراع بتنفيذ جميع المباني تحت الإنشاء وتسهيل كل الأمور والإجراءات حتى لا تكون هناك أي مشاكل.



شرف عظيم



وبالنسبة لقطاع القرآن الكريم، أضاف المطيري: «قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية من القطاعات المهمة في وزارة الأوقاف، فهذا القطاع معني بشؤون القرآن الكريم والعناية به وتجويده وأحكام تلاوته، حيث يفتح أبوابه لجميع الدارسين وفي مختلف الأعمار لان حفظ كتاب الله وتجويده والعناية به هو شرف عظيم لنا في الكويت».



مسابقة الكويت الدولية



واستطرد قائلا: «ونحن حاليا نستعد لانطلاق الأندية الصيفية وكذلك الاستعداد لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته أكتوبر المقبل، برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وختم د.المطيري بالتأكيد على ان الفترة المقبلة ستشهد تطويرا في مختلف قطاعات الوزارة لتسهيل جميع الخدمات وإنهاء أي مشكلات حالية فيما يقدم لجمهور الوزارة وخاصة قطاع المساجد.